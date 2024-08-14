İzmir'de kaza yapan otomobil ikiye bölündü: 5 yaralı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı
İzmir Ödemiş'te, A.D. (43) yönetimindeki otomobil, ilçe çıkışında A.Ö'nün (34) kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü A.D. ile hafif ticari aracın sürücüsü A.Ö, eşi F.Ö. (34), Y. Ö. (3) ve Z.Ö. (8) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.