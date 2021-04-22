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Kiracısının bıçakladığı ev sahibi öldü 0:00 / 0:00

AA

İddiaya göre, Ataşehir Mahallesi 8258 Sokak'ta 3 katlı binanın son katında ikamet eden ev sahibi Deniz Kanat (43) ile giriş kattaki kiracısı Oktay H. (24) arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kanat ve Oktay H. birbirlerini bıçakladı. Oktay H, olayın ardından kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; ağır yaralanan Kanat, yapılan müdahalenin ardından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden yaralı halde kaçan şüpheli bir süre sonra bekçi ekiplerince yakalanarak Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kanat, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.