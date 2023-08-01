Haberler Gündem İzmir'de metro ne zaman, saat kaçta açılacak ve grev ne zaman biter? İzmir metrosu ve tramvayı neden çalışmıyor?

İzmir'de metro ne zaman açılacak? İzmir metrosu ve tramvayı neden çalışmıyor? İzmir'de metro ve tramvayların çalışmaması gündem olmuş durumda. 5 milyondan fazla vatandaşın ikamet ettiği ilde, metro ve tramvayın neden çalışmadığı ve ne zaman tekrar seferlere başlayacağına ilişkin son bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar... Habertürk Giriş: 01.08.2023 - 00:11 Güncelleme: 01.08.2023 - 00:11 facebook

twitter

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







İzmir'de metro ve tramvayların neden çalışmadığı belli oldu. Toplu İş Sözleşmesi (TİS) müzakerelerinde anlaşmaya varılamaması nedeniyle metro ve tramvay çalışanları iş bırakma kararı aldı. Söz konusu duruma ilişkin tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik...

2 Şurada Paylaş!







GREV KARARI AÇIKLANDI MI? İzmir Metro AŞ adına yetkilendirilen Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası ile Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası arasındaki 625 çalışanı ilgilendiren TİS görüşmelerinden sonuç alınamadı. Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Hamdullah Giral, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Haklı taleplerimize karşılık bulamadığımızdan daha önce aldığımız grev kararımızı bu saatten sonra uygulamaya koyuyoruz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.