İzmir'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Savaş mı galip gelecek barış mı? ABD vurmadan döner mi? ABD masayı yıktı mı? Masada kim taviz verecek? Trump İran kararını çoktan verdi mi? Anlaşma olmazsa savaş başlar mı? Savaş isteyen taraf israil mi? Trump İran kararını çoktan verdi mi? İsrail neden anlaşmadan endişeli? Ava giden ABD avlanır mı? ABD İran'da sürpriz yaşar mı? ABD İran'da tuzağa mı düşecek? Kim kazanır, İran mı, ABD-İsrail mi? Petrolün yükselmesi kimi etkiler? Gerçek Fikri Ne'de Eren Eğilmez sordu; Stratejist Ertan Özyiğit, Tarihçi Dr. Lütfu Özşahin, Emekli General Dr. Osman Gazi Kandemir, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Ermağan ve Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin anlattı. Daha Az Göster