        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Son dakika haberleri

        İzmir'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

        İzmir'de trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. 31 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ahmet Oğuzcan Şimşek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer yaralıların tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 10:07
        Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

        İzmir'in Aliağa ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        MOTOSİKLET OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI

        İHA'daki habere göre kaza, gece saatlerinde İzmir'in Aliağa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 102 Evler Kavşağı yönünden İnönü Bulvarı üzerinden Hürriyet Caddesi istikametine seyir halinde olan Ahmet Oğuzcan Şimşek idaresindeki motosiklet, 354 Sokak kavşağında G.Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

        3 KİŞİ YARALANDI

        Kazada motosiklet sürücüsü Ahmet Oğuzcan Şimşek ile otomobil sürücüsü G.Y. ve araçta yolcu olarak bulunan N.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 31 Yaşındaki motosiklet sürücüsü Ahmet Oğuzcan Şimşek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Yolcu, N.G. ise buradaki müdahalenin ardından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

