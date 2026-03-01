İzmir'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
İzmir'de trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. 31 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ahmet Oğuzcan Şimşek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer yaralıların tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
İzmir'in Aliağa ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
MOTOSİKLET OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI
İHA'daki habere göre kaza, gece saatlerinde İzmir'in Aliağa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 102 Evler Kavşağı yönünden İnönü Bulvarı üzerinden Hürriyet Caddesi istikametine seyir halinde olan Ahmet Oğuzcan Şimşek idaresindeki motosiklet, 354 Sokak kavşağında G.Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
3 KİŞİ YARALANDI
Kazada motosiklet sürücüsü Ahmet Oğuzcan Şimşek ile otomobil sürücüsü G.Y. ve araçta yolcu olarak bulunan N.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 31 Yaşındaki motosiklet sürücüsü Ahmet Oğuzcan Şimşek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yolcu, N.G. ise buradaki müdahalenin ardından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.