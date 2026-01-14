Habertürk
        İzmir'de müstakil evde yangın: 1 ölü | Son dakika haberleri

        İzmir'de müstakil evde yangın: 1 ölü

        İzmir Tire'de 2 katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın esnasında evde bulunan yaşlı kadın hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 06:14 Güncelleme: 14.01.2026 - 06:14
        İzmir'de müstakil evde yangın: 1 ölü
        Tire ilçesi Turan Mahallesi Kısık Sokak'taki 2 katlı müstakil evde saat 03.15 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. DHA'nın haberine göre; eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Meryem Küpeli'nin (89) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, Küpeli'nin cansız bedeni otopsi için Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan Küpeli’nin oğlu ile birlikte yaşadığı ve yürümekte zorluk çektiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

