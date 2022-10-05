İzmir'de müzisyenler bir hafta boyunca istek parça kabul etmeyecek

İHA

Ankara’da Ümitköy semtindeki bir kafede müzik yapan ve 3 kişinin kendisinden istediği şarkıyı bilmediğini söyleyen Onur Şener, mekanın kapanmasının ardından dışarıda kendisini bekleyen aynı kişiler tarafından darp edilerek öldürüldü. Onur Şener iki gün önce düzenlenen törenle toprağa verilirken, gözaltındaki 5 kişiden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, iki kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan İlker K., Ali G. ile Semih S.’nin kamu görevlisi olduğu öğrenildi.

İzmir'de de müzisyenler bir araya gelerek Şener’in öldürülmesini protesto etti. Temsili bir müzisyenin elinde gitarı ile beyaz kefene sarılarak yere uzandığı basın açıklaması sırasında, İzmirliler duygu dolu anlar yaşadı. Ellerinde, "Notalar utandı insan utanmadı, Bir şarkı bir cana bedel olmasın, Eğlence magandalarına son" dövizleri taşıyan müzisyenler, "Sanatçıya uzanan eller kırılsın" sloganı atıp, olayı protesto etti.

"BİR HAFTA BOYUNCA İSTEK PARÇA KABUL ETMEYECEKLER"

Müzisyenler adına açıklama yapan İzmirli sevilen sanatçı Mikrop lakaplı Hikmet Durmuş, "Bizler, nişanınızı, düğününüzü, sünnetinizi, asker eğlencenizi, evlilik teklifiniz gibi en mutlu anlarınıza şahitlik ediyoruz. Bu yapılan sadece Onur Şener'i değil tüm sahne alan sanatçıların tamamını ilgilendiriyor. Israrla kutuplaşma ve şiddetin geldiği boyut, bu kirli yüzü gösteriyor olabilir. Herkesin, bu kim olursa olsun, ayrıştırma dilinden uzak durması lazım. Sevgi topraklarında sevgi yeşersin istiyoruz. Mekanlara ve hiç bir eğlence yerine silahlı ve kesici cisimlerle alınmamasını istiyoruz. Bu sebeple bir hafta boyunca sahne aldığımız mekanlarda istek şarkı kabul etmeyeceğiz" sözlerine yer verdi.