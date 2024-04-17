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        Haberler Gündem İzmir'de otogarda uyuşturucu operasyonu - Güncel haberler

        İzmir'de otogarda uyuşturucu operasyonu

        İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 18:07 Güncelleme: 17.04.2024 - 18:44
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        İzmir'de otogarda uyuşturucu operasyonu
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        İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine bir şüpheliyi takibe aldı.

        Şüpheli A.K'yi şehirler arası otobüs terminalinde yakalayan ekipler, şüphelinin çantasında 1 kilo 90 gram kokain ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Öte yandan Ödemiş ilçesinde, dağlık arazide dronla yapılan taramada, makilik alanda ekili halde 1017 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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