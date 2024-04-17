İzmir'de otogarda uyuşturucu operasyonu
İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine bir şüpheliyi takibe aldı.
Şüpheli A.K'yi şehirler arası otobüs terminalinde yakalayan ekipler, şüphelinin çantasında 1 kilo 90 gram kokain ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Öte yandan Ödemiş ilçesinde, dağlık arazide dronla yapılan taramada, makilik alanda ekili halde 1017 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.