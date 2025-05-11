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        Haberler Gündem İzmir'de otomobille traktörün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Güncel haberler

        İzmir'de otomobille traktör çarpıştı: 4 yaralı

        İzmir'in Beydağ ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 06:50 Güncelleme: 11.05.2025 - 06:50
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        Otomobille traktör çarpıştı: 4 yaralı
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        Mehmet Y'nin (48) kullandığı traktör Ahmet A. (33) idaresindeki otomobille Emirli Mahallesi yakınlarında çarpıştı. Kazada traktör ve arkasındaki yük taşımak için yer alan bölümde bulunan Ganime K. (44), Aysel S. (33) Fatma Y. (59) ve Fatma T. (62) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, hayati tehlikesi bulunmayan 4 yaralıyı Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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