        Haberler Gündem Güncel İzmir'deki kesintide yeni planlama | Son dakika haberleri

        İzmir'de planlı su kesintileri uzatıldı: İşte yeni planlama

        İzmir'de kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle iki günde bir uygulanan planlı ve dönüşümlü su kesintileri, 15 Ekim'e kadar uzatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 11:27 Güncelleme: 01.10.2025 - 11:29
        İzmir'deki kesintide yeni planlama
        İzmir'de iki günde bir uygulanan planlı ve dönüşümlü su kesintileri, 15 Ekim'e kadar uzatıldı.

        Kesintiler Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere, Güzelbahçe ve Menderes olmak üzere 13 ilçede 2 günde 1 olarak uygulanmaya devam edecek.

        İzmir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından açıklanan yeni planlamaya göre; birinci bölge olan Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Bornova, Gaziemir ve Menderes ilçesinde belirlenen mahallelerde 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 Ekim'de, ikinci bölge olan Karabağlar, Konak, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca ve Gaziemir ilçesinde belirlenen mahallelerde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Ekim'de saat 23.00 ile 05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanacak.

