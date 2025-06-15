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        Haberler Gündem Güvenlik İzmir'de ruhsatsız tabancalar ele geçirildi: 3 gözaltı

        İzmir'de ruhsatsız tabancalar ele geçirildi: 3 gözaltı

        İzmir Bornova'da bir iş yerinde yapılan aramalarda, havalandırma borusuna gizlenmiş 2 ruhsatsız tabanca ve 16 mermi ele geçirildi. Polis, iş yerinde çalışan 3 kişiyi gözaltına aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 06:52 Güncelleme: 15.06.2025 - 06:52
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        İzmir'de ruhsatsız tabancalar ele geçirildi: 3 gözaltı
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        Bornova Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, bir iş yerinde yapılan aramalarda bodrum kattaki havalandırma borusu içerisinde gazeteye sarılmış şekilde gizlenmiş 2 ruhsatsız tabanca ve 16 fişek ele geçirdi.

        DHA'nın haberine göre; silahlardan haberlerinin olmadığını öne süren iş yeri çalışanları İ.Ç., İ.D. ve E.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla 3 şüpheli hakkında 'Adreste ruhsatsız silah bulundurma' suçundan adli işlem başlatıldı.

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