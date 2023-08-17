İzmir'de tabancayla vurulan genç, hayatını kaybetti

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Mustafa Kemal Mahallesi 697/19 Sokak'ta, Doğucan Yılmaz (23) ile A.D. (20) ve M.A. (25) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.D, yanında bulunan tabancayla ateş ettiği Yılmaz'ı yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.