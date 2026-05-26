        Haberler Spor Futbol İzmir'de teknik direktör Celal Bölgen vefat etti

        İzmir'de teknik direktör Celal Bölgen vefat etti

        İzmir'de uzun yıllar Altay, Göztepe, Bucaspor gibi kulüplerde hem altyapıda hem de A takım düzeyinde antrenör ve teknik direktörlük görevleri üstlenen Celal Bölgen, 77 yaşında hayata gözlerini yumdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 14:00 Güncelleme:
        İzmir'de teknik direktör Celal Bölgen vefat etti!

        İzmir'in köklü kulüplerinde uzun süre hem altyapı hem de A Takım seviyesinde görev alan Celal Bölgen, 77 yaşında hayatını kaybetti.

        Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Celal Bölge'nin vefatı özellikle İzmir futbolunda büyük üzüntüye neden oldu. Altay, Göztepe, Bucaspor, Kuşadasıspor, Milasspor, İzmir Atillaspor, Fethiyespor, Akhisarspor gibi kulüplerde de çalışıp emekli deniz astsubayı Bölgen, bir dönem Ordu Milli Takımı'nda antrenörlük yaptı.

        Eski kaleci ve teknik direktör İlker Avcıbay'ın kayınpederi olan Celal Bölgen, bugün ikindi namazına müteakip Narlıdere Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

