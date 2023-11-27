İzmir'de terör operasyonu: 4 gözaltı

İzmir'de PKK/YPG terör örgütüne operasyonu: 4 gözaltı
İzmir'de terör örgütü PKK/YPG adına faaliyet gösterdikleri tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 27.11.2023 - 15:41 Güncelleme: 27.11.2023 - 15:41
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, önceki yıllarda terör örgütü PKK/YPG adına faaliyet gösterdiği tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kolluk kuvvetleri tarafından bugün düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.