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        Haberler Gündem İzmir'de vinç devrildi! Çalışanlar gazetecileri darbetti

        İzmir'de vinç devrildi! Çalışanlar gazetecileri darbetti

        İzmir'in Konak ilçesinde 19 Mayıs'ta gerçekleştirilecek miting için sahne kurulumu sırasında bir vinç devrildi. Kazayı görüntülemek isteyen 2 gazeteci, sahneyi kuran firma çalışanları tarafından darbedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 18:39 Güncelleme: 15.05.2025 - 18:39
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        İzmir'de vinç devrildi!
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        İzmir'deki olay, bugün 14.30 sıralarında Gündoğdu Meydanı'nda meydana geldi. 19 Mayıs'ta CHP lideri Özgür Özel'in katılacağı miting için sahne kurma çalışmaları yapıldığı sırada bir vinç, şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Vinç şoförü hafif yaralandı.

        Bu sırada kazayı haberleştirmek için gelen 2 gazeteci, sahneyi kuran firma çalışanları tarafından darbedildi. Gazeteciler, darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi oldu.

        Her iki olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

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