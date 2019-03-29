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İzmir'in Tire ilçesinde, çan çiçeğigillere ait endemik yeni bir bitki türü bulundu.
AA'nın haberine göre Ege Üniversitesi (EÜ) Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım'ın kaya üzerinde tespit ettiği çiçeğe "Tire çanı" ismi verildi.
Doç. Dr. Hasan Yıldırım, yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen biyoçeşitlilik projesi kapsamında ekip olarak İzmir'in biyoçeşitlilik projesini yaptıklarını belirtti.
Tire ilçesine bağlı Dibekçi Mahallesi'ndeki çalışma sırasında 'şist' olarak bilinen kayaların çatlaklarında yayılış gösteren bir bitkiye rastladıklarını anlatan Yıldırım, bu bitkinin farklı yapısını gördüklerini aktardı.
Yıldırım, bitkinin yaşam alanının 600 metreden bin 200 metreye kadar uzandığını tespit ettiklerini anlatarak şöyle konuştu:
"Bu bitkiyi ilk keşfettikten sonra, çan çiçekleri noktasında çalışmalarımız olduğu için bitkinin farklı olduğunu görür görmez anladık. Gerekli literatür çalışmaları, laboratuvar çalışmaları, DNA çalışmaları, elektro mikroskop çalışmalarını yaptıktan sonra bitkinin gerçekten bilim dünyası için şu ana kadar bilinmeyen bir tür olduğunu ortaya koyarak makalesini hazırladık. Makaleyi ise Öğretim Üyesi Ademi Fahri Pirhan, doktora öğrencim Ozan Şentürk ve yüksek lisans öğrencim Tuğkan Özdöl ile yazdık. Uluslararası taksonomi alanında önemli olan Phytotaxa dergisine makalemizi gönderdik, belli bir hakem sürecinden geçtikten sonra makalemiz yayınlandı ve bitkimiz bilim dünyasına tanıtıldı. Bitkimize Tire Çanı ismini verdik."
70 TANESİ TÜRKİYE'DE
Hasan Yıldırım, endemik türlerin korunmasının gelecek kuşaklara aktarılması açısından önemli olduğuna işaret ederek halkın da bu konuda duyarlılık göstermesini istedi.
Türkiye'nin çan çiçekleri noktasında önemli bir gen merkezi olduğunu kaydeden Yıldırım, "En son literatüre göre dünyada 430 çan çiçeği bulunuyordu. Ülkemizde bu sayı son bulduğumuz türle birlikte 130 oldu, şu anda 70 türümüz dünyada sadece Türkiye'de bulunuyor. Bu türlerden yeni bulduğumuzla birlikte 5 tanesi İzmir'e has türler olarak karşımıza çıkıyor" dedi.
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