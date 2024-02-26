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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı

        İzmir'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı

        İzmir'de çarpışan yolcu otobüsü ile otomobil, kazanın şiddetiyle 200 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazada 2'si ağır 4 kişi yaralanırken, otobüs sürücüsü gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 01:53 Güncelleme: 26.02.2024 - 01:54
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        Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı
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        İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

        H.A. (55) yönetimindeki Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü İzmir-Ankara karayolu Halilbeyli Kavşağı'nda A.D'nin (32) kullandığı otomobille çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobil ve otobüs yaklaşık 200 metre sürüklendi.

        İZMİR VE MANİSA'DAN EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine olay yerine İzmir ve Manisa'dan ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada, otomobil sürücüsü A.D. ile yolcu konumundaki H.D. (31), M.E. (61) ve E.D. (23) yaralandı. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan A.D. ile H.D'yi bulundukları yerden çıkardı.

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        2 YARALININ DURUMU AĞIR

        AA'nın haberine göre; olay yerindeki müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan A.D. ve H.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Jandarma, otobüs sürücüsü H.A'yı gözaltına aldı. Öte yandan firma tarafından bölgeye gönderilen başka bir otobüsle yolcular seferlerine devam etti.

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        #Son dakika haberler
        #İzmir
        #Kemalpaşa
        #haberler

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