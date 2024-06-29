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        Haberler Gündem İzmir'deki dolandırıcılıkta 1 tutuklama

        İzmir'deki dolandırıcılıkta 1 tutuklama

        Yüksek kâr vaadiyle iş insanlarını dolandırdığı ileri sürülen banka şubesi müdürünün paraları teslim ettiği belirlenen döviz bürosu sahibi tutuklandı

        Kaynak
        DHA / Habertürk
        Giriş: 29.06.2024 - 11:11 Güncelleme: 29.06.2024 - 11:14
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        İzmir'deki dolandırıcılıkta 1 tutuklama
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        İzmir'de yüksek kâr vaadiyle, iş insanlarını 250 milyon TL dolandırdığı ileri sürülen, özel bir bankanın Bornova şube müdürü Hatice Ö.'nün (48) topladığı paraları döviz bürosu sahibi S.Ç.'ye gönderdiği ileri sürüldü. İddiaya göre; Hatice Ö., para topladığı kişilere zaman zaman ihtiyaçları kadar para gönderdi ancak bir süre sonra iş insanları dolandırıldıklarını anladı. Mağdurlar durumu polis ekiplerine bildirip, Hatice Ö. hakkında şikayetçi oldu.

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        YEMEK YEMEYİ REDDEDİYOR

        DHA'nın haberine göre polis olayla ilgili çalışma başlatırken, Hatice Ö. hakkında, 27 Haziran'da gözaltı kararı çıkarıldı. Yakalama çalışması başlatan polis ekipleri, Hatice Ö.'nün evinde çok sayıda ilaç içip intihar girişiminde bulunduğunu belirledi.

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        Ekipler, Hatice Ö.'nün, intihar teşebbüsünün ardından pişman olup gittiği İzmir Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındığını saptadı. Hayati tehlikesi bulunmayan Hatice Ö.'nün başında, polis beklemeye başladı.

        Yemek yemeyi reddeden Hatice Ö.'nün, doktorlara göre ifade verecek durumda olmadığı belirtildi. Daha sonra Hatice Ö., psikiyatri servisine yatırıldı. Operasyon kapsamında ayrıca banka personeli E.Y. ile döviz bürosu çalışanı A.A. da ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alınıp emniyete götürüldü. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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        DÖVİZ BÜROSU SAHİBİ TUTUKLANDI

        Hatice Ö.'nün paraları gönderdiği öne sürülen döviz bürosunun sahibi S.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliye sevk edildi. S.Ç.'nin ifadesinde, "Hatice Ö., bana para getirdi. Ben ise o paraları altına ve dövize çevirdim. Sonrasında da kendisine iade ettim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, S.Ç.'yi tutukladı.

        Öte yandan Hatice Ö. ile tutuklanan döviz bürosu sahibi S.Ç.'nin mal varlıklarına el konulduğu öğrenildi.

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