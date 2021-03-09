Göçmen geri gönderme merkezinde yangın paniği 0:00 / 0:00

DHA

Yangın, saat 01.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Harmandalı mevkisindeki 9685 sokakta bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Geri Gönderme Merkezi´nde çıktı.

Merkezin üçüncü katında bulunan daireden dumanların yükseldiğini gören yetkililer, durumu itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. DHA'nın haberine göre; itfaiye ekipleri, yangın nedeniyle yoğun dumanın yayıldığı 2 odaya da müdahale etti. Yapılan çalışma ile yangın söndürülürken, odalarda kimsenin olmadığı öğrenildi.

GÖÇMENLER TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ

Bu arada yangın nedeniyle binada bulunan göçmenler, tedbir amaçlı bahçeye tahliye edildi. Meydana gelen yangında ölen yada yaralanan olmazken, yangının çıktığı odalarda maddi zarar meydana geldi. Yangınla ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkilileri tarafından gündüz saatlerinde açıklama yapılacağı bildirildi.