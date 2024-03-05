İzmir'deki Tarihi Asansör 117 yıldır ayakta
İzmir'in mimari zenginlikleri arasında gösterilen 117 yıllık ve 55 metre uzunluğundaki asansör günümüzde hala kullanılıyor
İzmir'in simgelerinden olan Tarihi Asansör, eşsiz kent manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Şehrin mimari zenginlikleri arasında gösterilen 117 yıllık asansör, Konak ilçesindeki Mithatpaşa ve Halil Rıfat Paşa caddeleri arasında yer alıyor.
Yapımında, Fransanın Marsilya şehrinden getirilen tuğlaların kullanıldığı 55 metre uzunluğundaki asırlık asansör, günümüzde hala kullanılmaya devam ediyor.
Ziyaretçiler, şehri dürbünle izleme fırsatı bulurken burada hatıra fotoğrafı da çektiriyor.
Asansörün ziyaretçileri buradan şehri seyretme fırsatı buluyor.