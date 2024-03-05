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        Haberler Yaşam İzmir'deki Tarihi Asansör 117 yıldır ayakta

        İzmir'deki Tarihi Asansör 117 yıldır ayakta

        İzmir'in mimari zenginlikleri arasında gösterilen 117 yıllık ve 55 metre uzunluğundaki asansör günümüzde hala kullanılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 10:24 Güncelleme: 05.03.2024 - 10:24
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        İzmir'in simgelerinden olan Tarihi Asansör, eşsiz kent manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

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        Şehrin mimari zenginlikleri arasında gösterilen 117 yıllık asansör, Konak ilçesindeki Mithatpaşa ve Halil Rıfat Paşa caddeleri arasında yer alıyor.

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        Yapımında, Fransanın Marsilya şehrinden getirilen tuğlaların kullanıldığı 55 metre uzunluğundaki asırlık asansör, günümüzde hala kullanılmaya devam ediyor.

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        Ziyaretçiler, şehri dürbünle izleme fırsatı bulurken burada hatıra fotoğrafı da çektiriyor.

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        Asansörün ziyaretçileri buradan şehri seyretme fırsatı buluyor.

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        #tarihi asansör
        #İzmir
        #haberler
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