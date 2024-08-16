İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki fil Winner'ın 22'nci yaşı kutlandı

Doğum günü etkinliği öncesi Winner'a ayak bakımı yapıldığını anlatan Özgen, "Fillerin ayak bakımını yaparken keyifli bir oyuna çeviriyoruz. Filler dünyada en büyük karasal memeliler. Ayakların bakımını haftada iki üç kez yıkayarak kontrollerini yapıyoruz. Bu bakıma aslında fillerin pedikürü diyebiliriz. Tırnaklarını kesiyoruz, törpülüyoruz. Ayak altındaki fazla dokuyu alıyoruz" dedi.