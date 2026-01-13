Habertürk
Habertürk
        İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın jaguarı Juliet öldü

        İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın jaguarı Juliet öldü

        İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan dişi jaguar Juliet, 18 yaşında öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 15:55 Güncelleme: 13.01.2026 - 15:55
        Jaguar Juliet'ten üzen haber
        İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan jaguar Juliet, ileri yaşına bağlı sağlık sorunları nedeniyle öldü.

        İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ileri yaşı nedeniyle özel bakım altına alınan 18 yaşındaki dişi jaguarda Ocak ayının başında solunum sıkıntısı fark edildi.

        Jaguara oksijen desteği, inhalasyon uygulamaları ve destekleyici tedaviler başlatıldı.

        Veteriner hekimlerin tüm çabalarına rağmen Juliet öldü.

        Fransa'da doğan Juliet'in yaşamının büyük bölümünü Türkiye'de geçirdiği, Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki özel bir hayvanat bahçesinin kapanmasının ardından yaşamının son dönemini güvenli ve huzurlu bir ortamda geçirebilmesi amacıyla İzmir'e getirildiği kaydedildi.

        #juliet
        #izmir doğal yaşam parkı
