İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın jaguarı Juliet öldü

Burası Haftasonu - 11 Ocak 2026 (ABD Ve Dünyada Neler Konuşuluyor?)

Atıksız mutfak nasıl olur? Gıda israfı nasıl önlenir? Sosyal medyada güzellik baskısı... Sosyal medyadaki içerikler tek tip algıya mı zorluyor? ABD ve dünyada neler konuşuluyor? Renee Nicole Good'un ölümü ülkede nasıl yankılandı? Burası Haftasonu'nu Semiha Şahin sundu.