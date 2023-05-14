İzmir Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: İzmir Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından İzmir başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 İzmir Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 İzmir seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... İzmir Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 İzmir Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 90.04 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:27 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 67.5 oldu. İzmir Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 1.260.606 oyla yüzde 61.93 - Recep Tayyip Erdoğan: 664.720 oyla yüzde 32.65 - Sinan Oğan: 98.038 oyla yüzde 4.82 - Muharrem İnce: 12.284 oyla yüzde 0.60 aldı. İzmir 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



İzmir Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 88.63 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:27 itibarıyla yüzde 44.5 oranında açıldı. 2023 İzmir milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Millet İttifakı: 665.534 oyla yüzde 52.73 - Cumhur İttifakı: 432.938 oyla yüzde 34.29 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 114.412 oyla yüzde 9.06 - Ata İttifakı: 21.334 oyla yüzde 1.69 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 3.499 oyla yüzde 0.28 aldı. Saat 21:27 itibarıyla 2023 İzmir milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

