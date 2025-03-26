İzmir'in Menderes ilçesinde makas atıp 4'ü aynı aileden 5 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı kazaya neden olan hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf İslam Koçak'a (20) yerel mahkeme tarafından 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan verilen 18 yıl hapis cezası kararı istinafta da onandı.

DHA'nın haberine göre kaza, 30 Haziran 2023’te saat 19.30 sıralarında, Kısık Mahallesi İzmir-Aydın kara yolunda meydana geldi.

Gaziemir'den Ayrancılar yönüne giden Özcan Özer (57) yönetimindeki, içinde 11 kişinin bulunduğu otomobile, Yusuf İslam Koçak'ın (19) kullandığı hafif ticari araç yandan çarptı. Özer'in kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjü aşarak karşı yönden gelen İsmail Akdar'ın kullandığı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

Sibel Özer, Özcan Özer ve Ali Alperen Özer

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Kazada sürücü Özcan Özer, aracındaki Sibel Özer (54), Şengül Akbaş (64), sürücünün oğlu Ali Alperen Özer (18) ile minibüste yolcu olan Mustafa Kemal Karaca (86) yaşamını yitirdi. Özer yönetimindeki otomobilde bulunan Seren Öner, Hatice Beren Öner, Ayaz Efe Kazaker, Deniz Kazaker, Doğa Kazaker, Yiğit Özer ve Çiçek Akba, minibüsteki yolcular Mete Akba, Hatice Kama, Fatma Tüntanır, Belgin Harzadın, Hıdır Kama, Chen Tseng, Erdem Çeven, Azra Çeven, Esra Tarkan, Hüsniye Ayşe Maraş, Kuzey Kalabak, Cehn Chingi Ju ve Sacide Karaca yaralandı.

Şengül Akbaş KAZA KAMERADA Kaza, bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari aracın Özcan Özer'in kullandığı otomobile hızla yandan çarptığı, çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobilin refüjü aşıp, karşı yöne geçerek minibüsle çarpıştığı anlar yer aldı. Kazada otomobile çarptıktan sonra hızla uzaklaşan hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf İslam Koçak, yakalanıp, gözaltına alındı. Koçak, sorgusunda, önündeki bir aracı sollarken direksiyon kontrolünü kaybettiğini söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Koçak, tutuklandı. Kazayla ilgili çıkan tespit tutanağında otomobil sürücüsü Özcan Özer ile minibüs şoförü İsmail Akdar'ın kusursuz olduklarının belirlendiği, tüm kusurun ticari araç sürücüsü Yusuf İslam Koçak'ta olduğu kaydedildi. REKLAM "18 YIL CEZA ALDI" Alkolsüz olduğu belirtilen tutuklu Koçak hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan toplam 22,5 yıla kadar hapis istemiyle İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Geçen eylül ayında görülen davada mahkeme heyeti, sanık Koçak'ı, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kazanın 'bilinçli taksirle' olması nedeniyle bu cezasında yarı oranda artırım yapılarak verilen hapis cezası 18 yıla çıkartıldı.

İSTİNAFA TAŞINDI Tarafların itirazları üzerine dosya istinafa taşındı. Dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi, Koçak'ın yüzde yüz kusurlu olduğu, diğer araç sürücüleri Özcan Özer ve İsmail Akdar'ın ise kusurunun bulunmadığına vurgu yaptı. Daire, sanığın tehlikeli ve ani şerit değişiklikleri yaptığını, makas atarak kazaya sebep olabileceğini öngördüğü halde tehlikeli sürüşüne devam ettiğini ve bilinçli taksirle hareket ettiğinin kabul edildiğine kanaat getirdi. Sanığın insanların öleceğini veya yaralanacağını öngörmesine rağmen bunu kabullenerek hareket ettiğine dair bir tespit bulunmadığını belirterek olası kastın oluşmadığına yer verdi. Daire, kendi becerisine ve şansına güvendiği için bilinçli taksirle hareket ettiğini belirtti. "KARAR ONANDI" Koçak'ın yeni sürücü belgesi almış bir aday sürücü olmasına ve diğer sürücülere göre daha fazla kısıtlamaya tabi olmasına rağmen makas atarak araç kullandığı, kazaya rağmen umursamaz bir tavırla olay yerinden uzaklaştığı dikkate alınarak cezanın yarı oranda artırıldığının altını çizdi. Daire, yerel mahkemenin kararının usul ve esasa uygun olduğunu, delillerin tam olduğunu, sanığın eylemlerinin doğru nitelendirildiğini ve hukuka aykırılık bulunmadığını karar vererek cezasını onadı.