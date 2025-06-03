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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir haberleri: Kanlı pusuda ölü sayısı 4'e yükseldi | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Kanlı pusuda ölü sayısı 4'e yükseldi!

        İzmir'de, 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıda ağır yaralanan 32 yaşındaki Ayşe Özdemir de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Böylece saldırıya ilişkin ölü sayısı 4'e çıktı. Olayda yaralanan Ayşe Özdemir'in 1 yaşındaki oğlu A.E.Ö. ile 4 yaşındaki M.A.'nın tedavileri sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 10:32 Güncelleme: 03.06.2025 - 10:33
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        İzmir'de olay, 29 Mayıs'ta saat 16.30 sıralarında Ayrancılar Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki Adnan Özdemir (61) idaresindeki otomobile, bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı.

        3 KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLMÜŞTÜ

        DHA'daki habere göre saldırgan suç aleti ile birlikte kaçarken, çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde araçtaki motosiklet tamircisi sürücü Adnan Özdemir, Abdullah Altun ve Fatma Altun'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

        YARALANAN 3 KİŞİ TEDAVİYE ALINDI

        Adnan Özdemir, 61 yaşındaydı.
        Adnan Özdemir, 61 yaşındaydı.

        Yaralanan M.A. (4), Adnan Özdemir'in gelini Ayşe Özdemir (32) ve oğlu A.E.Ö. (1) ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ölen 3 kişinin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        BİR ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Ayşe Özdemir 32 yaşındaydı.
        Ayşe Özdemir 32 yaşındaydı.

        Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelinin K.K. olduğunu belirledi. Ekipler, adresi tespit edilen K.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

        GÖZALTI SAYISI 5'E ÇIKTI

        Olayda yaşamını yitirenlerin cenazeleri, yakınları tarafından teslim alındı. Hayatını kaybeden 3 kişi, 30 Mayıs'ta Torbalı ilçesinde toprağa verildi. Soruşturmayı kapsamında jandarma ekipleri, K.K.'ye yardımcı oldukları gerekçesiyle 4 kişiyi daha gözaltına aldı. Böylelikle gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

        SALDIRI KAMERADA

        Bu arada saldırgan K.K.'nin pompalı tüfekle otomobildekilere ateş ettiği anlar, çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; K.K.'nin eline pompalı tüfekle otomobilde bulunanlara art arda ateş ettiği ve saldırının ardından koşarak uzaklaştığı görüldü.

        ÜÇ KİŞİ TUTUKLANDI

        Öte yandan olayın, 2023 yılında işlenen bir cinayetin intikamını almak için gerçekleştiği önü sürüldü. Jandarma karakolundaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 31 Mayıs'ta adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.K., B.B. ve A.S.B. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        ÖLÜ SAYISI 4'E ÇIKTI

        Yaralılardan Ayşe Özdemir, bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi.

        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu! Haberi Görüntüle
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