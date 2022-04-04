Hicri takvime göre senenin 9.ayı olan Ramazan ayı 2 Nisan günü başladı ve 1 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Bir ay boyunca oruç tutan Müslümanlar 1 Mayıs tarihinde Ramazan Bayramı sevincini yaşayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan İmsakiye ile İzmir iftar ve sahur saatleri belli oldu. İzmir'de iftar vakti, sahur saati ve teravih vakitlerinin kaçta olduğu İzmir’de yaşayan binlerce vatandaş tarafından araştırılıyor. İşte, İzmir İmsakiye 2022 ile iftar saatleri…

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