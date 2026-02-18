İzmir Ramazan imsakiyesi 2026: İzmir'de oruç ne zaman açılacak, sahura kaçta kalkılacak?
İzmir'de Ramazan coşkusu sokakları ve camileri süsleyen mahyalarla belirginleşiyor. İzmir imsakiye takvimi yayımlandı ve 2026 sahur ile iftar vakitleri netleşti. Sabah imsak vaktiyle başlayan oruç, akşam İzmir iftar saatiyle birlikte sofralarda açılacak. Ramazan boyunca sahur ve iftar saatleri bu takvim doğrultusunda idrak edilecek. İşte 2026 İzmir iftar ve sahur saatleri ile İzmir Ramazan imsakiye takvimi…
İZMİR İLK SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAATİ NE ZAMAN?
Diyanet İzmir İmsakiyesine göre, 19 Şubat 2026 Perşembe günü sahur vakti saat 06.29'da bitiyor.
İlk iftar saati ise 19 Şubat 2026 Perşembe akşamı saat 19.00 olarak açılacak.
Teravih namazı, yatsı ezanı 20.16'da okunduktan sonra kılınacak.
20 Şubat sahur için imsak vakti ise 06.28 olacak.
2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Diyanet Dini Günler takviminde yer alan tarih bilgisine göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.
2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Arefe Günü 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün 20 Mart 2026 | Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün 21 Mart 2026 | Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün 22 Mart 2026 | Pazar
İZMİR İMSAKİYE 2026
İzmir'in farklı ilçelerinde iftar ve sahur vakitleri birbirinden farklı olabilir. İlçenize özel namaz vakitlerini öğrenmek için "İzmir İmsakiye 2026" bağlantısına tıklayarak ilçe tercihinizi belirleyebilirsiniz. Bu sayede Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayalı güncel İzmir Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla.
Tüm İzmir ilçelerinin de verilerine ulaşabilirsiniz.
ORUÇ NİYETİ NASIL GETİRİLİR? ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?
Diyanet İşleri, oruca nasıl niyet edilmesi gerektiğini şöyle ifade ediyor:
Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz. (Kâsânî, Bedâ’i, 2/85) Bu oruçlar için “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan’ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir. (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127)
Kaza, keffâret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffâret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.
Şâfiî mezhebine göre ise nâfile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nâfile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir.