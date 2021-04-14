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İzmir'in 12 yıllık final hasreti bitecek

İzmir, 12 yıl sonra finale ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşayacak. Kupa finalinde Beşiktaş ile Fraport-TAV Antalyaspor karşı karşıya gelecek

İzmir'in 12 yıllık final hasreti bitecek
DHA

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçının 18 Mayıs Salı günü Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanmasını kararlaştırmasıyla İzmir, 12 yıl sonra finale ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşayacak. Kupa finalinde Beşiktaş ile Fraport-TAV Antalyaspor karşı karşıya gelirken, geçen sezon kapılarını açan İzmir'in yeni ve en modern stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Kompleksi'nde ilk kez bir final düzenlenecek. İzmir'de daha önce 2006-2009 arasında 4 yılda 3 kez yapılan Türkiye Kupası finallerinin hepsinde Beşiktaş kupaya uzandı.

BEŞİKTAŞ'A UĞURLU GELİYOR

Siyah-beyazlı ekip İzmir Atatürk Stadı'ndaki final organizasyonlarında 2005-2006 sezonunda 3 Mayıs 2006'daki finalde Fenerbahçe'yi uzatmada 3-2 yenerek kupayı havaya kaldırdı. Ertesi yıl 2006-2007 sezonunda 9 Mayıs 2007'deki final maçında Erciyesspor'u 1-0 mağlup ederek kupayı müzesine götüren Beşiktaş, 2008-2009 sezonunda 13 Mayıs 2009'daki finalde yine Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Antalyaspor ise tarihinin ikinci kupa finaline İzmir'de çıkacak.

KARTAL'IN FİNALLERİ AYNI STATTA

Süper Lig'de bu sezon liderlik koltuğunda oturan ve şampiyonluğun en güçlü adayı olan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda şampiyonu belirleyecek son maçın organizasyonunun İzmir'e verilmesiyle Gürsel Aksel Stadı'nda üst üste 2 finale çıkacak. Ligin son haftasında 14-16 Mayıs hafta sonunda Göztepe deplasmanına çıkacak siyah-beyazlı ekip, aynı statta Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde de 18 Mayıs'ta Antalyaspor'la rakip olacak.

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