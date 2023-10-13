İzmir'in hazineleri gün yüzüne çıkarılıyor

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Arkeologların son keşiflerinden biri de 1800 yıllık amfi tiyatrodaki gladyatör ya da vahşi hayvan dövüşleri gibi gösterileri izleyen seçkinlere özel "isim tahsisli localar" oldu. Öte yandan antik kent ve çevresinde yürütülen kazı çalışmalarında 2 bin 200 yıl öncesine ait 8 yeni dini alan ile çok sayıda heykelciğe rastlandı.

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DİKİLİ'DE 14 BİN YILLIK TAŞ ALETLER VE KEMİKLER BULUNDU Batı Anadolu'da son dönemde arkeoloji dünyasını heyecanlandıran en önemli çalışmalardan biri de Dikili'deki bir mağarada yürütülen kurtarma kazıları oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izniyle Bergama Müzesi başkanlığında Dikili'deki bir mağarada yürütülen 2021 sonbahar döneminde başlayan kazıyı Alman Arkeoloji Enstitüsü ekipleri ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Taşkıran başkanlığındaki ekip yürüttü.