DHA

İzmir tarihini 8 bin 500 yıl öncesine götüren Yeşilova Höyüğü'nün tanıtımı için gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında tören düzenlendi.

DHA'nın haberine göre İzmir İl Kültür Müdürü Murat Karaçanta, Yeşilova Höyüğü Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, Karacaoğlan ve Yeşilova Mahalleleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin Başkanı (KAYED) Serap Yılmaz ve Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Baybars Taşer'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi törene katıldı.

Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi Ana Sergi Salonu'nun açılışının gerçekleştiği törende, ayrıca Yeşilova Höyüğü teması ile giydirilmiş belediye otobüsünün de tanıtımı yapıldı.

59 Nolu hatta sefer yapacak 2 belediye otobüsü, Yeşilova-Yassıtepe höyükleri ve Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi temalı giydirildi.

Otobüs seferleri süresince İzmir'in kültürel geçmişinin öğrenilmesi, arkeolojik alanlara ve tarihe ilginin arttırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Bunun yanında yeni sergi salonuna, kazı ekibinde yer alan ve geçen yıl kalp krizinden hayatını kaybeden Mehmet Yurtsever'in adının verildiği duyuruldu.

Sergi salonunda İzmir'in 8 bin, 6 bin ve 5 bin yıl öncesine ait yapılarını ve Homeros mağaralarını anlatan görsellerin ziyaret edilebileceği belirtildi. Kazı sırasında bulunan çok sayıda eser ise sergi salonunda yer aldı.

'SERGİ SALONU ZAMANDA YOLCULUK HİSSİ YARATACAK'

Konuşma yapan Yeşilova Höyüğü Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Yeşilova Höyüğü çalışması kentin tarihini ve geçmişini değil aynı zamanda geleceğini de etkileyen birçok çalışmaya etki ediyor.

Özellikle UNESCO'ya dahil olduğumuz, İzmir Liman Kenti'nin bağlantı noktası olan bu alanda bir taraftan bilimsel çalışmaları ve kültürel değerleri ön plana çıkarırken, diğer yandan turizm ve eğitimine de katkıda bulunmaya çalışıyoruz.

Bu kapsamda yaptığımız çalışmalar sonucunda ESHOT'a ait 2 belediye otobüsü giydirildi. Bu çalışmayla zaman yolculuğu adeta her gün yapılacak. Bunun yanında sergi salonumuzun da açılışını gerçekleştiriyoruz" dedi.

'UNESCO İÇİN EYLÜL AYINDA BAŞVURU HAZIRLIĞI'

İzmir İl Kültür Müdürü Murat Karaçanta ise Efes ve Bergama'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer aldığını vurgulayıp, "İzmir'in UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan 3 yeri de var. Bu yerlerden biri de burası. Kemeraltı Tarihi Liman Kenti'ne dahil olan burası da geçici listeye dahildir. Geçenlerde bakanımız da gelmişti, onunla da görüşüldü. Kemeraltı Tarihi Liman Kenti'nin eylül ayında asıl listeye geçilmesi yönünde dosyamızı sunacağız. Böylelikle 3 değerimiz, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alacak" diye konuştu.