İzmir, Kütahya ve Kahramranmaraş'ta orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor
Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor. İzmir'in Menemen ve Foça ilçeleri ile Kahramanmaraş'ın Onikişubat ve Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ormanlık ve makilik alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Türkiye'de orman yangınları bugün de devam ediyor. İlk yangın haberi Aydın'ın Kuyucak ilçesinden geldi.
AYDIN
Aydın Kuyucak'a bağlı Gencelli Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
Yangına 2 helikopter, 6 arazöz ve 3 tanker ile itfaiye ekiplerince müdahale edildi.
Kontrol altına alınan yangında 1,5 hektarlık alan zarar gördü.
İZMİR'DE İKİ İLÇEDE YANGIN
İkinci yangın ise İzmir'in Menemen ilçesinden geldi.
Göktepe Mahallesi'ndeki makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 7 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve 3 yer ekibi alana sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Menemen'deki yangında soğutma çalışmaları sürerken Foça'da da yangın çıktı.
Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu yakınlarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi.
Yangın nedeniyle ceza infaz kurumu lojmanı tedbir amaçlı tahliye edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
KAHRAMANMARAŞ
İzmir'deki yangını söndürme çalışmaları sürerken Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Yenidemir Mahallesi kırsalındaki ormanlık alandan da alevler yükselmeye başladı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına 4 helikopter, 1 İHA, 13 arazöz, 5 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi, 6 itfaiye aracı ve 20'si gönüllü 130 personelle müdahale ediliyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.
Jandarma ekipleri, vatandaşların bölgeye girişine izin vermiyor.
KÜTAHYA
Bir yangın haberi de Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden geldi.
İlçeye bağlı Yörgüç köyü yakınındaki ormanlık alandan yükselen dumanı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne ait çok sayıda arazöz ve görevlilerin yanı sıra Tavşanlı Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, çam ağaçlarının bulunduğu bölgede etkili olan alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
Söndürme çalışmasına havadan helikopterle destek sağlanıyor.