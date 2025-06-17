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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: İzmir ve Ankara'da FETÖ operasyonları: 47 gözaltı

        İzmir ve Ankara'da FETÖ operasyonları: 47 gözaltı

        İzmir merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 10 kişiden 7'si yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 09:28 Güncelleme: 17.06.2025 - 09:54
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        İzmir ve Ankara'da FETÖ operasyonları
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        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, FETÖ'nün güncel yapılanma faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda örgütün "hücre evlerinde" güncel faaliyetlerine devam ettikleri, örgüte taban kazandırarak ayakta tutmaya çalıştıkları değerlendirilen ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçış arayışında bulunan örgüt üyelerine yardım ettiği belirlenen 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        İzmir, Ankara, Aydın, Balıkesir, Kocaeli ve Denizli'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hücre evinde kaldığı tespit edilen 1 şüphelinin de aralarında bulunduğu 40 zanlı gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Şüphelilerden 3'ünün yurt dışında olduğu belirlenirken, firari 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

        KARA KUVVETLERİ MAHREM YAPILANMASI: 7 GÖZALTI

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 10 kişiden 7'si yakalandı.

        Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

        Soruşturmada, sabit telefon hatlarını kullanarak örgütün sözde sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları tespit edilen, daha önce ihraç edilmiş 2'si albay, 1'i binbaşı, 1'i astsubay ve 6'sı askeri öğrenci olmak üzere 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerden 7'si yakalandı.

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