İZMİR NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?
Türkiye'de Ege Bölgesi'nde yer alan şehir ve ülkenin 81 ilinden biridir. Ülkenin nüfus bakımından en kalabalık üçüncü şehridir. Ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan önde gelen şehirlerden biridir. Nüfusu 2020 itibarıyla 4.394.694 kişidir. Yüz ölçümü olarak ülkenin yirmi üçüncü büyük ilidir. Etrafı Aydın, Balıkesir, Manisa illeri ve Ege Denizi ve Ege Adaları ile çevrilidir.
Antik Çağ'ın ünlü kentleri arasında yer alan Smyrna, İyon kültürünün zenginliklerini bünyesinde barındıran bir şehir olarak adını duyuruyordu. Bu maksatla da bu şehre "Güzel İzmir", "Eski İzmir" ve "la Perle de l'Ionie" (İyonya'nın İncisi) deniyordu. İzmir Körfezi çevresinde bulunan şehir, her yıl İzmir Enternasyonal Fuarı'nı düzenleyen önemli bir fuar merkezi ve liman kentidir. İzmir'in batısında denizi, plajları ve termal merkezleriyle Urla Yarımadası uzanır. İzmir, yatlar ve gemilerle çevrilmiş uzun ve dar bir körfezin başında yer almaktadır. Sahil boyunca palmiye, hurma ağaçları ve geniş caddeler bulunmaktadır. İzmir Limanı, Türkiye'nin en büyük yedinci limanıdır.
İZMİR'İN PLAKASI: 35
İZMİR'İN KAÇ İLÇESİ VARDIR?
İzmir'in ilçeleri 30 tanedir. Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Narlıdere, büyükşehirin metropol ilçeleridir.
Aliağa
Balçova
Bayındır
Bayraklı
Bergama
Beydağ
Bornova
Buca
Çeşme
Çiğli
Dikili
Foça
Gaziemir
Güzelbahçe
Karabağlar
Karaburun
Karşıyaka
Kemalpaşa
Kınık
Kiraz
Konak
Menderes
Menemen
Narlıdere
Ödemiş
Seferihisar
Selçuk
Tire
Torbalı
Urla
İZMİR'DE GEZİLECEK YERLER NELERDİR?
Tarihi Kemeraltı Çarşısı
Smyrna Antik Kenti
İzmir Saat Kulesi
Kadifekale
Tarihi Asansör
Alsancak Sevgi Yolu
Kıbrıs Şehitleri Caddesi
Kordon Boyu
İzmir Arkeoloji Müzesi
St. Polycarp Kilisesi
İnciraltı
İzmir Çevresinde Gezilecek Yerler
Efes Antik Kenti
Yedi Uyuyanlar Mağarası
Meryem Ana Evi
Selçuk Kalesi
Şirince Köyü
Pitane Antik Kenti
Allianoi Antik Kenti
Nebiler Şelalesi
Bozdağ Kayak Merkezi
Gölcük Yaylası
Karaburun Yarımadası
İzmir Kuş Cenneti
Homeros Vadisi
Karagöl
Foça Plajı
Çeşme Yarımadası
Urla
Seferihisar
Tire
İZMİR'İN YÖRESEL YEMEKLERİ
Türkiye'nin zeytinlerinin yetiştiği Ege Bölgesi, zeytinyağlı yemekleri ve mezeleri ile ünlüdür. Ancak İzmir'in mutfak kültüründen bahsederken rafine bir mutfak kültüründen söz edemeyiz. Çünkü İzmir mutfağında Osmanlı yemek geleneklerinin yanı sıra, Musevi, Ermeni ve Rum lezzetleri de görülür. Öte yandan İzmir mutfağında İtalyan ve Fransız etkileri de hissedilir.
Ege'nin lezzetli balıklarının yanı sıra, İzmir mutfağının en önemli özelliği otlar ve zeytinyağlı yemeklerdir. Deniz börülcesi, ıspanak, cibez otu, arapsaçı, ısırgan otu gibi çeşitli otla yapılan salataları meşhurdur. Bunun yanında İzmir köftesi ve boyozu ünlüdür.
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