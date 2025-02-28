İzmir İmsakiye 2025 ile ilk sahur vakti ve iftar saat kaçta?
On bir ayın sultanı Ramazan, bu yıl da manevi coşkusuyla kapıları çalıyor. 2025 yılında 1 Mart Cumartesi günü başlayacak Ramazan ayı, İzmir'de de büyük bir heyecanla karşılanıyor. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyen kişiler, sahur ve iftar vakitlerini merakla araştırıyor. İzmir'de ilk sahur ve iftar saati belli olurken, teravih namazıyla Ramazan'ın manevi atmosferi tam anlamıyla hissedilecek. Peki, İzmir'de sahur vakti ne zaman, iftar saat kaçta? İşte 2025 İzmir İmsakiye takviminin detayları…
Milyonlarca kişi için manevi bir yenilenme dönemi olan Ramazan, 1 Mart 2025 tarihinde başlıyor. İzmir'de yaşayanlar, sahur ve iftar vakitlerini şimdiden araştırmaya başladı. Ramazan ayının ilk günü oruç tutacak olanlar, sahur için gece saatlerinde uyanacak ve gün boyu sürecek ibadetin ardından iftar sofrasında buluşacak. Peki, İzmir'de ilk sahur ve iftar saat kaçta? İşte İzmir İmsakiye takvimine dair tüm merak edilenler…
İZMİR'DE İMSAK VAKTİ VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Gün: 1 Mart Cumartesi İmsak: 06.16 Akşam: 19.11 Yatsı: 20.27
Gün: 2 Mart Pazar İmsak: 06.14 Akşam: 19.12 Yatsı: 20.28
Gün: 3 Mart Pazartesi İmsak: 06.13 Akşam: 19.13 Yatsı: 20.29
Gün: 4 Mart Salı İmsak: 06.12 Akşam: 19.14 Yatsı: 20.30
Gün: 5 Mart Çarşamba İmsak: 06.10 Akşam: 19.15 Yatsı: 20.31
Gün: 6 Mart Perşembe İmsak: 06.09 Akşam: 19.16 Yatsı: 20.32
Gün: 7 Mart Cuma İmsak: 06.07 Akşam: 19.17 Yatsı: 20.33
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Ramazan ayının 27. Gecesi 26 Mart 2025 Çarşamba gününe denk geliyor. Kadir Gecesi, bu tarihte idrak edilecek.
2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Arefe Günü: 29 Mart Cumartesi
Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 30 Mart Pazar
Ramazan Bayramı'nın 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü: 01 Nisan 2025 Salı
RAMAZAN AYINDA KILINACAK NAMAZLAR NELER?
Bu mübarek aya girilirken yani Ramazan-ı şerifin ilk akşamı (Ramazan’ın ilk gününe bağlayan gece) akşamla yatsı arasında nafile namaz olarak 2 rekat şükür namazı kılınabilir. Ramazan ayında ayrıca teravih namazı kılınacaktır.
RAMAZAN AYINDA YAPILMASI FAZİLETLİ OLAN İBADETLER NELER?
Oruç tutmak,
Teravih namazı kılmak,
Kuran-ı Kerim okumak (Hatim yapılabilir),
Sahura kalkmak,
İftara misafir çağırmak,
Günahların affı için tövbe etmek,
Ramazan umresi yapmak,
Zekat vermek,
Namazları cemaatle kılmaya özen göstermek,
Ramazan ayının son on gününün tek gecelerinde Kadir gecesini aramak ve bu kıymetli geceden istifade edebilmek,
Sadaka vermek,
Yetimi sevindirmek.