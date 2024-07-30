İzmir ve Kahramranmaraş'ta orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor
Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor. İzmir'in Menemen ve Foça ilçeleri ile Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ormanlık ve makilik alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Aydın'ın Kuyucak ilçesinde çıkan orman yangını söndürülürken 1,5 hektarlık alan zarar gördü.
Türkiye'de bugün de üç ilde orman yangını çıktı. İlk yangın haberi Aydın'ın Kuyucak ilçesinden geldi.
AYDIN
Aydın Kuyucak'a bağlı Gencelli Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
Yangına 2 helikopter, 6 arazöz ve 3 tanker ile itfaiye ekiplerince müdahale edildi.
Kontrol altına alınan yangında 1,5 hektarlık alan zarar gördü.
İZMİR'DE İKİ İLÇEDE YANGIN
İkinci yangın ise İzmir'in Menemen ilçesinden geldi.
Göktepe Mahallesi'ndeki makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 7 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve 3 yer ekibi alana sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Menemen'deki yangında soğutma çalışmaları sürerken Foça'da da yangın çıktı.
Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu yakınlarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
KAHRAMANMARAŞ
İzmir'deki yangını söndürme çalışmaları sürerken Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Yenidemir Mahallesi kırsalındaki ormanlık alandan da alevler yükselmeye başladı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına 4 helikopter, 1 İHA, 13 arazöz, 5 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi, 6 itfaiye aracı ve 20'si gönüllü 130 personelle müdahale ediliyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.
Jandarma ekipleri, vatandaşların bölgeye girişine izin vermiyor.