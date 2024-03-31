İzmir Bayraklı Belediyesi hangi partide? İzmir Bayraklı Belediye başkanı kimdir? İzmir Bayraklı Belediye başkan adayları
İzmir Bayraklı Belediyesi hangi partide? İzmir Bayraklı Belediye Başkanı kimdir? İzmir Bayraklı Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Bayraklı Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Bayraklı Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Bayraklı yerel seçim sonuçları..
İzmir Bayraklı BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Bayraklı Belediye Başkanlığını 106485 alınan oy ve %55.11 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Serdar Sandal kazanmıştır.
Bayraklı Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Cumhuriyet Halk Partisi %55.11
Adalet ve Kalkınma Partisi %41.10
Saadet Partisi %1.45
Büyük Birlik Partisi %0.70
Demokrat Parti %0.51
Türkiye Komünist Partisi %0.48
Bağımsız %0.26
Vatan Partisi %0.21
Bağımsız Türkiye Partisi %0.17
Bağımsız Aday %0.00
İzmir Bayraklı BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİBİLAL KIRKPINAR - AK Parti İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı İRFAN ÖNAL - CHP İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı MEHMET ERDİNÇ ÇOBANOĞLU - İYİ Parti İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı ŞEVKET SALMAN - MEMLEKET İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı NURTEN KURNAZ - VATAN İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı ERSİN DOĞAN - BĞMSZ İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı İSLAM ASLAN - HÜDAPAR İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı REFİK HAKAN TUFAN - DEVA İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı ALİ KILINÇ - TKP İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı VEDAT KOLUKISA - SP İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı ORHUN BENLİCAN - ZP İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı BURCU MUZAFFER YERELİ - DEVA İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı COŞKUN ATİKOL - OCAK İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı KÜBRA KARADEMİR - DSP İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı SEVİNÇ BAYSAL - BTP İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı İBRAHİM MERT CEBECİ - MP İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN ÇELİK - DEM Parti İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı DİZEM DURMAZ - DSP İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı AYŞE KELEPİR - BTP İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı FATMA DÜNDAR - SP İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı KADER ÜRENTAY - OCAK İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı KEMAL AYDIN - EMEP İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı PERVİN POLAT - DEM Parti İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı CEMİL ARAS - ZP İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı FATİH AYDEMİR - ZP İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı ETHEM İZMİRLİ - DP İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı BUSE NUR TAŞKIRAN - AP İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı MURAT KAN - YENİDEN REFAH İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı İLHAN DALĞIÇ - HÜDAPAR İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı FATMA SÖZER - ANAP İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı
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