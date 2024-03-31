İzmir Bayraklı Belediyesi hangi partide? İzmir Bayraklı Belediye başkanı kimdir? İzmir Bayraklı Belediye başkan adayları İzmir Bayraklı Belediyesi hangi partide? İzmir Bayraklı Belediye Başkanı kimdir? İzmir Bayraklı Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Bayraklı Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Bayraklı Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Bayraklı yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 16:57 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:57 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL