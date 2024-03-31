İzmir Bornova Belediyesi hangi partide? İzmir Bornova Belediye başkanı kimdir? İzmir Bornova Belediye başkan adayları İzmir Bornova Belediyesi hangi partide? İzmir Bornova Belediye Başkanı kimdir? İzmir Bornova Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Bornova Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Bornova Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Bornova yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 17:01 Güncelleme: 31.03.2024 - 17:01 facebook

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