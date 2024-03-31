İzmir Dikili Belediyesi hangi partide? İzmir Dikili Belediye başkanı kimdir? İzmir Dikili Belediye başkan adayları İzmir Dikili Belediyesi hangi partide? İzmir Dikili Belediye Başkanı kimdir? İzmir Dikili Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Dikili Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Dikili Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Dikili yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 16:50 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:50 facebook

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