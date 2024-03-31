İzmir Karabağlar Belediyesi hangi partide? İzmir Karabağlar Belediye başkanı kimdir? İzmir Karabağlar Belediye başkan adayları İzmir Karabağlar Belediyesi hangi partide? İzmir Karabağlar Belediye Başkanı kimdir? İzmir Karabağlar Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Karabağlar Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Karabağlar Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Karabağlar yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 16:49 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:49 facebook

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