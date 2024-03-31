İzmir Seferihisar Belediyesi hangi partide? İzmir Seferihisar Belediye başkanı kimdir? İzmir Seferihisar Belediye başkan adayları
İzmir Seferihisar Belediyesi hangi partide? İzmir Seferihisar Belediye Başkanı kimdir? İzmir Seferihisar Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Seferihisar Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Seferihisar Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Seferihisar yerel seçim sonuçları..
İzmir Seferihisar BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Seferihisar Belediye Başkanlığını 14978 alınan oy ve %54.04 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı İsmail Yetişkin kazanmıştır.
Seferihisar Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Cumhuriyet Halk Partisi %54.04
Adalet ve Kalkınma Partisi %44.19
Demokratik Sol Parti %0.63
Saadet Partisi %0.58
Vatan Partisi %0.28
Bağımsız %0.13
Bağımsız Aday %0.10
Bağımsız Türkiye Partisi %0.06
Bağımsız Aday %0.01
İzmir Seferihisar BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİAHMET AYDIN - AK Parti İzmir Seferihisar Belediye Başkan Adayı İSMAİL YETİŞKİN - CHP İzmir Seferihisar Belediye Başkan Adayı ERMAN ÇIKAR - İYİ Parti İzmir Seferihisar Belediye Başkan Adayı HAMİT NİŞANCI - MEMLEKET İzmir Seferihisar Belediye Başkan Adayı ABDULLAH ÖZOĞLU - VATAN İzmir Seferihisar Belediye Başkan Adayı SALİH TURAN - BĞMSZ İzmir Seferihisar Belediye Başkan Adayı SUAT ŞAHİN - HKP İzmir Seferihisar Belediye Başkan Adayı MUSTAFA AKKUŞ - DEVA İzmir Seferihisar Belediye Başkan Adayı BERKANT İNCEKARA - DP İzmir Seferihisar Belediye Başkan Adayı NEDİM ÖZTÜNÇ - HÜDAPAR İzmir Seferihisar Belediye Başkan Adayı CENK CEM ŞAHİN - ZP İzmir Seferihisar Belediye Başkan Adayı HALİL BUDAK - Gelecek Partisi İzmir Seferihisar Belediye Başkan Adayı ENGİN ŞENGÜLER - ABP İzmir Seferihisar Belediye Başkan Adayı KÜBRA KARADEMİR - DSP İzmir Seferihisar Belediye Başkan Adayı ADNAN GÜRCAN DALICI - HKP İzmir Seferihisar Belediye Başkan Adayı ALİ DEĞER - MP İzmir Seferihisar Belediye Başkan Adayı MEHMET KESKİN - OCAK İzmir Seferihisar Belediye Başkan Adayı SEDA ÇAKIR - DSP İzmir Seferihisar Belediye Başkan Adayı EKİN ŞEN ÖNOĞLU - TKP İzmir Seferihisar Belediye Başkan Adayı ZEHRA ÇAKAR - SP İzmir Seferihisar Belediye Başkan Adayı FERHAT GÜRKAN - EMEP İzmir Seferihisar Belediye Başkan Adayı KAMİL PINAR - MP İzmir Seferihisar Belediye Başkan Adayı OSMAN AZBAY - BTP İzmir Seferihisar Belediye Başkan Adayı İNCİ PAKSOY - ZP İzmir Seferihisar Belediye Başkan Adayı CANAN KILIÇ - DEM Parti İzmir Seferihisar Belediye Başkan Adayı TANER VURAL - YENİDEN REFAH İzmir Seferihisar Belediye Başkan Adayı EMİN YÜCE - DEVA İzmir Seferihisar Belediye Başkan Adayı DİLBER SEVAY AKER - TİP İzmir Seferihisar Belediye Başkan Adayı İBRAHİM ÇEVİK - HÜDAPAR İzmir Seferihisar Belediye Başkan Adayı BERK ALBAYRAK - ANAP İzmir Seferihisar Belediye Başkan Adayı ERKAL GÜNEL - SOL PARTİ İzmir Seferihisar Belediye Başkan Adayı ŞÜKRÜ TUNÇDELEN - ANAP İzmir Seferihisar Belediye Başkan Adayı LEVENT UĞUR ASKER - AB İzmir Seferihisar Belediye Başkan Adayı
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