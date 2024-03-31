İzmir Seferihisar Belediyesi hangi partide? İzmir Seferihisar Belediye başkanı kimdir? İzmir Seferihisar Belediye başkan adayları İzmir Seferihisar Belediyesi hangi partide? İzmir Seferihisar Belediye Başkanı kimdir? İzmir Seferihisar Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Seferihisar Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Seferihisar Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Seferihisar yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 16:30 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:30 facebook

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