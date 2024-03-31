İzmir Selçuk Belediyesi hangi partide? İzmir Selçuk Belediye başkanı kimdir? İzmir Selçuk Belediye başkan adayları İzmir Selçuk Belediyesi hangi partide? İzmir Selçuk Belediye Başkanı kimdir? İzmir Selçuk Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Selçuk Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Selçuk Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Selçuk yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 16:29 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:29 facebook

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