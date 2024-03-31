İzmir Tire Belediyesi hangi partide? İzmir Tire Belediye başkanı kimdir? İzmir Tire Belediye başkan adayları İzmir Tire Belediyesi hangi partide? İzmir Tire Belediye Başkanı kimdir? İzmir Tire Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Tire Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Tire Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Tire yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 16:26 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:26 facebook

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