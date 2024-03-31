İzmir Torbalı Belediyesi hangi partide? İzmir Torbalı Belediye başkanı kimdir? İzmir Torbalı Belediye başkan adayları İzmir Torbalı Belediyesi hangi partide? İzmir Torbalı Belediye Başkanı kimdir? İzmir Torbalı Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Torbalı Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Torbalı Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Torbalı yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 16:24 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:24 facebook

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