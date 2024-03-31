İzmir Torbalı Belediyesi hangi partide? İzmir Torbalı Belediye başkanı kimdir? İzmir Torbalı Belediye başkan adayları
İzmir Torbalı Belediyesi hangi partide? İzmir Torbalı Belediye Başkanı kimdir? İzmir Torbalı Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Torbalı Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Torbalı Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Torbalı yerel seçim sonuçları..
İzmir Torbalı BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Torbalı Belediye Başkanlığını 56137 alınan oy ve %52.49 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Ramazan İsmail Uygur kazanmıştır.
Torbalı Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Cumhuriyet Halk Partisi %52.49
Adalet ve Kalkınma Partisi %45.20
Saadet Partisi %0.90
Demokratik Sol Parti %0.63
Bağımsız %0.31
Vatan Partisi %0.29
Bağımsız Türkiye Partisi %0.18
Bağımsız Aday %0.03
İzmir Torbalı BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİÖZGÜR ERMAN ÇAĞLAR - AK Parti İzmir Torbalı Belediye Başkan Adayı ÖVÜNÇ DEMİR - CHP İzmir Torbalı Belediye Başkan Adayı MELİH TERZİOĞLU - İYİ Parti İzmir Torbalı Belediye Başkan Adayı SALİH ATAKAN DURAN - İYİ Parti İzmir Torbalı Belediye Başkan Adayı ENGİN US - VATAN İzmir Torbalı Belediye Başkan Adayı MİTHAT MENDEŞ - BĞMSZ İzmir Torbalı Belediye Başkan Adayı SUAT ŞAHİN - HKP İzmir Torbalı Belediye Başkan Adayı MUSTAFA AKKUŞ - DEVA İzmir Torbalı Belediye Başkan Adayı ÖZALP TÖR - DP İzmir Torbalı Belediye Başkan Adayı MEHMET HANİFİ AVCI - HÜDAPAR İzmir Torbalı Belediye Başkan Adayı HASAN HARMANKAYA - YENİDEN REFAH İzmir Torbalı Belediye Başkan Adayı ZEYNEL ABİDİN FİDANER - Gelecek Partisi İzmir Torbalı Belediye Başkan Adayı TURHAN GÜRAKSIN - ZP İzmir Torbalı Belediye Başkan Adayı KÜBRA KARADEMİR - DSP İzmir Torbalı Belediye Başkan Adayı ADNAN GÜRCAN DALICI - HKP İzmir Torbalı Belediye Başkan Adayı NEJLA SAL - TKP İzmir Torbalı Belediye Başkan Adayı MEHMET KESKİN - OCAK İzmir Torbalı Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN ENES GÜNGÖR - DSP İzmir Torbalı Belediye Başkan Adayı SERDAR ÖZ - TKP İzmir Torbalı Belediye Başkan Adayı CANER DİRLİK - SP İzmir Torbalı Belediye Başkan Adayı UĞUR KAYA - DSP İzmir Torbalı Belediye Başkan Adayı DUDU ŞAHİN - MP İzmir Torbalı Belediye Başkan Adayı GÖKHAN KÜÇÜKER - BTP İzmir Torbalı Belediye Başkan Adayı EMİNE GÖÇAY - ZP İzmir Torbalı Belediye Başkan Adayı ADEM AYDIN - DEM Parti İzmir Torbalı Belediye Başkan Adayı İSMAİL TANAS - YENİDEN REFAH İzmir Torbalı Belediye Başkan Adayı SERKAN YAŞAR - DEVA İzmir Torbalı Belediye Başkan Adayı EYYÜP ÇİÇEK - TİP İzmir Torbalı Belediye Başkan Adayı İBRAHİM ÇEVİK - HÜDAPAR İzmir Torbalı Belediye Başkan Adayı BERK ALBAYRAK - ANAP İzmir Torbalı Belediye Başkan Adayı RAMAZAN ÖZTÜRK - HÜDAPAR İzmir Torbalı Belediye Başkan Adayı SEDAT TURAN - DEM Parti İzmir Torbalı Belediye Başkan Adayı LEVENT UĞUR ASKER - AB İzmir Torbalı Belediye Başkan Adayı
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