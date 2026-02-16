Canlı
        İzmir'de sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü

        İzmir'de sağanak! Cadde ve sokaklar göle döndü

        İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler trafikte ilerlemekte zor anlar yaşadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 06:09 Güncelleme: 16.02.2026 - 06:10
        İzmir'de sağanak! Cadde ve sokaklar göle döndü
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından İzmir’de gece saatlerinde sağanak etkili oldu.

        Kentin merkez ilçelerindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafikte bulunan araç ve motosiklet sürücüleri zor anlar yaşadı.

        KORDON’DA SU TAHLİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

        Öte yandan, dün etkili olan fırtına nedeniyle denizin taşması sonucu bir kısmı sular altında kalan Kordon boyunda, bu geceki yağışın da etkisiyle biriken suların tahliyesi ve tıkanan rögarların açılması için belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

        Fotoğraf: DHA

        Trafik cezaları artıyor

        Trafik Kanunu'nda yapılan düzenlemelerle uygulanacak cezalar arttırıldı. Hız sınırını aşmanın cezası 30 bin TL'ye kadar, sürücü belgesi sahibi olmadan motorlu araç kullanılması durumunda 40 bin lira, 6 defa kırmızı ışık ihlalinde 80 bin TL ve drift atanlara 140 bin TL'ye kadar ceza gelecek.

        #HABER
        #İzmir
        #izmir haber
        #yerel haber
