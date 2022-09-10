İzmir'de 9 Eylül coşkusu 0:00 / 0:00

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İzmir'de 9 Eylül etkinlikleri kapsamında Alsancak Vapur İskelesi'nden Gündoğdu Meydanı'na Fener Alayı yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşte 350 metrelik dev Türk bayrağı açılırken, vatandaşlar ellerinde taşıdıkları fenerlerle yürüdü. Gündoğdu Meydanı'na kurulan sahnede yüz binlerce kişi bir araya geldi. Ünlü sanatçı Tarkan'ın konseri öncesinde Ersin Şov'un gösterisiyle eğlenen vatandaşlar, hep birlikte ritim tutarak dans etti. Konser alanında izdiham yaşandı.

FOTO: İHA Emniyet birimleri Gündoğdu Meydanı'ndaki girişlerde zaman zaman alımları durdurmak zorunda kaldı. FOTO: İHA

Konser öncesi gerçekleştirilen gösterilerde yüz binlerce kişi aynı anda cep telefonlarının flaşını açarak coşkuya ortak oldu. Kordon'da ışıl ışıl görüntüler oluştu.



KILIÇDAROĞLU DA KUTLAMALARA KATILDI CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen 9 Eylül kutlamalarına katıldı ve İzmirlileri sahneden selamladı. Etkinlikte vatandaşlara seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Güzel İzmir'in güler yüzlü güzel insanları; İzmir'in kurtuluşunun yüzüncü yılında tarihin akışının değiştiği bu meydanda birlikte olmanın coşku ve heyecanını yaşıyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hoş geldiniz. Rehberliğiniz, liderliğiniz için minnettarız. Bu tarihi gecenin yaşanmasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Megastarımız, dostumuz Tarkan; bu tarihi akşamda gösterdiğin vefayı İzmir asla unutmayacak. Yüzyıl önceydi. Bu toprakları yönetenler gaflet, dalalet içindeydi. Gençleri, kadınları hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar, teslim oldular. Bir sabah emperyalist ülkenin askerleri körfezin sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti. O sabah Kordon Boyu'ndan göğü yırtan bir ses yükseldi. O ses sadece bir kuruluşun sesi değil, bir direnişin müjdecisiydi. 'Sen başla, bitiren bulunur.' Anadolu geleceğin Türkiye'sini inşa etme çağrısını çoktan duymuştu. Babalar işini bıraktı, fırıncılar fırınını, bakkallar dükkanını bıraktı. Anadolu direnmek için hem yardan hem serden vazgeçti. Böylece yeryüzünün gördüğü en büyük yürüyüş başladı. Anadolu'nun kurtuluş yürüyüşünü artık hiçbir güç durduramazdı" dedi.

SOLOTÜRK'TEN GÖSTERİ UÇUŞU, JANDARMA HELİKOPTERLERİNDEN ZEYBEK Kutlamalar kapsamında temsili olarak kentte giriş yapan süvari birlikleri vatandaşların alkışları arasında Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na kadar gösteri yürüyüşü yaptı.

FOTO: DHA İzmir Valiliğinin koordinasyonunda Gündoğdu Meydanı'nda bu yıl ikincisi düzenlenen Airshow kapsamında, 18 farklı hava gösteri ekibiyle 100'ün üzerinde hava aracı ve pilot, gösterilerle İzmir semalarında nefesleri kesti. Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait helikopterler, gösterileri izlemeye gelenleri havada bir süre asılı kalarak selamladı. Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in üzerinde Ay Yıldız simgesi bulunan kırmızı uçağıyla İzmir Körfezi üzerinde yaptığı akrobasi uçuşunu halk ilgiyle izledi. Etkinlik kapsamında Hürkuş, Polis Havacılık Üzüm Salkımı ve Çelik Kanatlar gösterileri de sunuldu.

FOTO: DHA Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünde coşkulu bir gösteri sundu. İzmir'in kurtuluşunu telsizden kutlayarak hava gösterilerine başlayan SOLOTÜRK'ün tecrübeli pilotları Binbaşı Emre Mert ve Binbaşı Murat Bakıcı daha sonra 30 metre yükseklikten İzmirlileri selamladı. SOLOTÜRK'ün "kobra hareketi" ile iniş takımları açık bir şekilde havada yaptığı gösteri kent sakinlerinden büyük alkış aldı. Program kapsamında F-16, F-4E ve T-38 uçakları da bir gösteri yaptı.

FOTO: DHA

GÖSTERİLER HAVADA, KARADA VE DENİZDE SÜRDÜ İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü günü etkinlikleri kapsamında, süvari birlikleri kordon boyunda toplanan kalabalığın alkışları eşliğinde, Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na yürüdü. Kortejin ardından Gündoğdu Meydanı'nda İzmir Airshow havacılık gösterileri başladı. Hava organizasyonunda, 18 farklı gösteri ekibi ile 100'ün üzerinde hava aracı ve pilot yer aldı. İzmir Airshow'da sadece hava değil, kara, deniz ve sahne etkinlikleri programları da yapılıyor. Kara etkinliklerinde; havacılık firmalarının stantları, uçak sergileri, pedallı uçaklar ve pilotların imza etkinlikleri katılımcılarla buluşuyor. Denizde, flyboard gösterisi sergilendi. Gökyüzünde ilk olarak Türk Hava Kurumu paramotor uçuşu yaptı. Flyboard gösterisinin ardından İzmir Havacılık Kulübü Zafer Uçuşu ile etkinlik açılışı gerçekleştirildi. Ardından saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu. Helikopterler de havada aynı noktada uçarak, saygı duruşuna eşlik etti. Ardından Sahil Güvenlik Geçişi ve Jandarma Çelik Kanatlar gösterisi sunuldu. Etkinliklere katılımcılar yoğun ilgi gösterirken, çocuklar da ellerindeki Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle gösteriye eşlik etti.

YÜRÜYÜŞ GÜNDOĞDU MEYDANI'NDA SON BULDU İzmir’in 100'üncü kurtuluş yıldönümü coşkusu, akşam saatlerinde zirve yaptı. Kutlamalar çerçevesinde fener alayı yürüyüşü düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde Alsancak Limanı’ndan başlayan yürüyüşte binlerce vatandaş ellerinde meşalelerle ve Türk bayraklarıyla yürüdü. Yürüyüş esnasında 350 metrelik dev Türk bayrağı da taşınırken, Kordonboyu’nda bulunan İzmirliler ve evlerinin balkonlarından çıkan vatandaşlar yürüyüşe alkışlarla eşlik etti. Coşkulu kalabalığın yürüyüşü Gündoğdu Meydanı’nda son buldu. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda '100'üncü Yıl Kutlama Töreni' düzenlendi. Törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile STK'lar ve vatandaşlar katıldı.

FOTO: DHA FOTO: DHA

SOYER: CUMHURİYETİMİZİN DOĞUŞU, 100 YIL ÖNCE BUGÜN GERÇEKLEŞTİ Törende konuşan Başkan Soyer, "Her bir hücremize kadar İzmirli olmanın onurunu yaşadığımız 9 Eylül tarihi sadece bir şehrin kurtuluşu değil. Aynı zamanda işgal edilmiş, kuşatılmış bir ülkenin hürriyetine ve bağımsızlığına kavuştuğu günün tarihidir. Bir milletin ayağa kalkışı ve Cumhuriyeti'mizin doğuşu, 100 yıl önce bugün gerçekleşti. Bu nedenle İzmir, umudun yüzüdür. Kurtuluşun 100'üncü yılında milli mücadelemizin değerini hafızalarımızda tazelemek bizim asli görevimiz. Bugünü başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimize minnetimizin bir ifadesi olarak kutluyoruz.

FOTO: İHA Bu yıl gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimizin en önemlilerinden biri Kocatepe'den İzmir'e uzanan dört yüz kilometrelik Zafer ve Anma Yürüyüşü'müzdü. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılarak bizi onurlandırdığı Zafer Yürüyüşü, 14 günün ardından bu sabah düzenlediğimiz törenle son buldu. 100'üncü yıl etkinliklerimiz arasında İzmir Türküleri Albüm Projesi, 100'üncü yıl kütüphanesi, 100'üncü yıl anı evi, 100'üncü yıl belgeseli ve 100'üncü yıl İzmir yarı maratonu gibi birçok kilometre taşı yer alıyor. Asıl büyük coşkumuzu ise bu akşam Gündoğdu Meydanı'nda yaşayacağız. Türkiye'nin gördüğü en büyük sahne gösterisinin ardından İzmir, unutulmaz bir Tarkan konserine şahitlik edecek" dedi. FOTO: İHA

DANS GÖSTERİLERİ İLGİYLE İZLENDİ Soyer konuşmasını şöyle sürdürdü: "9 Eylül ile bizlere bağımsızlığı, özgür ve onurlu bir yaşamı miras bırakan başta Büyük Önderimiz Atatürk ve tüm kahramanlarımızın yolunda yürümek bizim en önemli vazifemiz. Onların bıraktığı miras, bizim en büyük hazinemiz. Bu mirasa sahip çıkmak ve bizden sonraki kuşaklara emanet etmek, boynumuzun borcu. Tam da bu süreçte 100 yıl önce atalarımızın canıyla, kanıyla ödediği bedelleri; kadını, genci, yaşlısı demeden topyekûn yapılan mücadeleyi yeniden hatırlamamız gerekiyor. Bu meydandaki buluşmamız, bu müthiş coşku, işte bunun kanıtı. Bizlere bu güzel vatanı miras bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı, büyük bir minnet ve rahmetle anıyorum."

Soyer'in konuşmasının ardından meydanda dans ve ritim topluluğu gösterisi, vals ve tango gösterileri ile İzmir Büyükşehir Bandosu gösterisi sergilendi. Alanı dolduran vatandaşlar, gösterileri büyük bir ilgiyle takip etti. FOTO: DHA

TARKAN GECEYE DAMGA VURDU 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında, konser verecek olan pop müzik sanatçısı Tarkan'ın sahne platformunun önceki gece yıkılmasının ardından, ekipmanlar Gündoğdu Meydanı'na taşındı. Sanatçının hayranları, sabahın erken saatlerinde, yeni konser alanında yer tutmaya başladı. FOTO: DHA İzmir'in kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bugün düzenlenecek Tarkan konseri öncesi facianın eşiğinden dönüldü. Cumhuriyet Meydanı yakınında kordon boyunda yaklaşık 1 hafta önce dev sahnenin kurulumu için çalışma başlatıldı. Sahne, müzik sistemi ve uzaktaki seyircilerin izleyebilmesi amacıyla dev ekranların kurulumu için ekipler çalışmalarını sürdürürken, önceki gün saat 23.00 sıralarında platform henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Olayda, platformun yakınında bulunan 1 kişi hafif yaralandı. FOTO: DHA

HAYRANLARI YER TUTMAYA BAŞLADI Dün, konserin Gündoğdu Meydanı'nda yapılacağı duyuruldu. Tarkan'ın çıkacağı sahne hazırlandı. Sahneye enstrümanlar yerleştirilirken, sanatçının hayranları da sabahın erken saatlerinden itibaren alanı doldurmaya başladı. Sahnenin yakınındaki çimlerde vakit geçirenler, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.



İZMİRLİLER TARKAN'LA COŞTU İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kapsamında megastar Tarkan, Gündoğdu Meydanı´ndaki konseri için sahneye çıktı. Tarkan'ı görmek isteyen vatandaşlar ise alanı saatler öncesinden doldurdu. İzmir´in düşman işgalinden kurtuluşunun 100´üncü yıl dönümü sebebiyle gün boyunca etkinlikler düzenlenirken günün son etkinliği Tarkan konseri oldu. Cumhuriyet Meydanı´ndaki Tarkan'ın sahne platformunun çökmesinin ardından, konser Gündoğdu Meydanı´na alınırken, sanatçının hayranları alanı saatler öncesinden doldurdu. Ses ve ışık gösterilerinin ardından Tarkan sahneye çıktı. Tarkan sevilen şarkılarını alanı dolduran hayranlarıyla söyledi. İzmir'i çok özlediğini belirten Tarkan, kendisine gösterilen ilgi için teşekkür etti. Megastar Tarkan, konserin bir bölümünde evlerinin balkonundan konseri izleyenlere, 'O meşhur balkonlar bunlar mı?' sözleriyle seslendi. İzmirlilerle buluşan Tarkan konsere 'Yolla' şarkısı ile başladı. 'Unutmamalı' şarkısından önce Atatürk´ün fotoğrafının ekranlara yansıtılması büyük alkış aldı.