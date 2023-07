İznik Gölü'nden 2000 yıllık ok çıktı UNESCO'ya aday tarihi kent İznik'in her köşesinden neredeyse tarihi eser çıkıyor. İznik Gölü'nde plaj işleten genç adam, savaşta kullanılan Roma dönemine ait demir ok buldu. 2000 yıllık ok müze yetkililerine teslim edildi

ABONE OL