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        Haberler Gündem 3. Sayfa İznik'te elektrikli bisiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        İznik'te elektrikli bisiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

        Bursa İznik'te yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu yaralanan 2 çocuktan 1'i, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 03:37 Güncelleme: 16.05.2025 - 03:43
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        Elektrikli bisiklet devrildi, 1 çocuk öldü
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        Bursa'nın İznik ilçesinde yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan elektrikli bisikletin devrildiği kazada 2 çocuk yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yusuf Alperen Aydın (15) hayatını kaybetti.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Hisardere yolunda meydana geldi. Yusuf Alperen Aydın, arkadaşı ile birlikte elektrikli bisikletle yokuş aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan elektrikli bisiklet devrilirken, Aydın ve yanındaki arkadaşı metrelerce savrularak yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        KURTARILAMADI

        DHA'nın haberine göre; hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Yusuf Alperen Aydın, yaşamını yitirdi. Tedavisi süren diğer çocuğun ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Bursa
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