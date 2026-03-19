İZSU 19 Mart baraj doluluk oranı: İzmir'de barajların su seviyesi ne durumda?
İzmir'de su kaynaklarına dair son durum, İzmirliler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle son dönemde uygulanan planlı su kesintileri, barajlardaki doluluk oranlarına olan ilgiyi artırmış durumda. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajların güncel seviyeleri, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından her gün resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyuruluyor. Peki, 19 Mart 2026 İzmir'de barajların doluluk oranı ne durumda? İşte tüm ayrıntılar…
İZSU 19 MART 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerine göre, 19 Mart 2026 İzmir barajlarındaki genel doluluk oranı yüzde 66,44 olarak kaydedildi.
İZMİR BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ
Tahtalı Barajı: yüzde 40,32
Balçova Baraj: yüzde 94,46
Ürkmez Barajı: yüzde 99,67
Gördes Barajı: yüzde 28,41
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: yüzde 69,32