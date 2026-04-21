İZSU 21 Nisan baraj doluluk oranları: İzmir barajlarında son durum ne?
Sıcaklıkların artmaya başlamasıyla birlikte İzmirli vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında barajlardaki su miktarı geliyor. 21 Nisan itibarıyla İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan bilgilere göre, şehrin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki son durum açıklandı. Peki, İzmir'de baraj doluluk oranı ne durumda? İşte detaylar...
Giriş: 21 Nisan 2026 - 09:31
İZSU 21 NİSAN BARAJ DOLULUK ORANI
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan son verilere göre, İzmir barajlarındaki su seviyesi yüzde 74,53 olarak açıklandı.
İZMİR BARAJLARINDA SON DURUM
Tahtalı Barajı: Yüzde 53,81
Balçova Barajı: Yüzde 99,29
Ürkmez Barajı: Yüzde 98,36
Gördes Barajı: Yüzde 40,75
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: Yüzde 80,43
Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
