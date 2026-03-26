İZSU 26 Mart baraj doluluk oranı: İzmir barajlarının güncel su seviyesi yüzde kaç?
İzmir barajlarının son durumu, İzmirli vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İzmir'e içme suyu sağlayan barajlardan Balçova ve Ürkmez barajlarının doluluk oranı, yüzde 90'ın üzerinde yer alıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yayınlanan veriler ile İzmir barajlarının su seviyesi netlik kazandı. Peki, 26 Mart 2026 İzmir baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte ayrıntılar...
İzmir barajlarının güncel verileri, İzmir’de yaşayan vatandaşların gündeminde yer almayı sürdürüyor. Yılın başından bu yana aralıklarla etkisini gösteren yağışlar sayesinde barajların su seviyesi yükseliş gösteriyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yayınlanan veriler ile şehre içme suyu sağlayan Tahtalı Barajı, Balçova Barajı, Ürkmez Barajı, Gördes Barajı ve Alaçatı Kutlu Aktaş Barajının su seviyeleri belli oldu. Bu doğrultuda “26 Mart 2026 İzmir baraj doluluk oranı yüzde kaç?” sorusunun cevabı haberimizde...
İZSU 26 MART 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yayınlanan güncel verilere göre, 26 Mart 2026 itibarıyla İzmir barajlarındaki genel doluluk oranı yüzde 65,81 seviyesinde ölçüldü.
İZMİR BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ
Tahtalı Barajı: yüzde 40,65
Balçova Baraj: yüzde 93,90
Ürkmez Barajı: yüzde 97,96
Gördes Barajı: yüzde 28,31
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: yüzde 68,22