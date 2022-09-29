Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tuvana Türkay aileye girdi!

Bir süredir İzzet Antebi ile aşk yaşayan Tuvana Türkay, önceki gün sevgilisiyle birlikte Tarabya'daki bir mekanda görüntülendi. Ünlü oyuncu, Antebi'nin annesi ve babası ile birlikte tanışma yemeği yedi

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • İzzet Antebi, sevgilisi Tuvana Türkay'ı ailesiyle tanıştırdı - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Tuvana Türkay-İzzet Antebi çifti, dün akşam Tarabya'daydı. Ünlü oyuncu, Antebi'nin annesi ve babasıyla birlikte akşam yemeği yedi.
  • İzzet Antebi, sevgilisi Tuvana Türkay'ı ailesiyle tanıştırdı - Magazin haberleri

    Keyifli halleriyle dikkat çeken Tuvana Türkay, saatlerce İzzet Antebi'nin ailesiyle sohbet etti. 
  • İzzet Antebi, sevgilisi Tuvana Türkay'ı ailesiyle tanıştırdı - Magazin haberleri

    AŞK DOLU BAKIŞ

    Antebi ile Türkay, bir ara romantik anlar yaşadı. Çiftin birbirlerine aşk dolu bakışı objektiflere böyle yansıdı.
  • İzzet Antebi, sevgilisi Tuvana Türkay'ı ailesiyle tanıştırdı - Magazin haberleri

    Antebi, daha sonra sevgilisinin gözünün önüne düşen bir parça saçı düzeltti.
  • İzzet Antebi, sevgilisi Tuvana Türkay'ı ailesiyle tanıştırdı - Magazin haberleri

    Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Antebi ile Türkay, birlikte kendi otomobilleriyle oradan ayrıldı. 
  • İzzet Antebi, sevgilisi Tuvana Türkay'ı ailesiyle tanıştırdı - Magazin haberleri

    "BİZ ÜNLÜ DEĞİLİZ Kİ"

    Çiftin ardından mekandan çıkan İzzet Antebi'nin annesi ile babası, görüntülendiklerini fark edince "Biz ünlü değiliz ki" diyerek kahkaha attı.
  • İzzet Antebi, sevgilisi Tuvana Türkay'ı ailesiyle tanıştırdı - Magazin haberleri

    "KONUŞMAYACAĞIZ, ÇEKMEYİN!"

    Tuvana Türkay ile İzzet Antebi, daha önce de Yeniköy'de yürüyüş yaparken görüntülenmişti. Basın mensuplarını karşısında gören Türkay, hızlı adımlarla Antebi'nin evine girmeye çalışmıştı.

    Antebi, görüntü alınmaması için adeta sevgilisine siper olmuştu. Çift, "Konuşmayacağız! Çekmeyin, Allah Allah..." diyerek, muhabirlere sitem etmişti.
  • İzzet Antebi, sevgilisi Tuvana Türkay'ı ailesiyle tanıştırdı - Magazin haberleri

    Geçtiğimiz ay Çağla Şıkel ile mesajları ifşa olan Antebi, gazetecilerin konuyla alakalı sorularını da yanıtsız bırakmıştı.
  • İzzet Antebi, sevgilisi Tuvana Türkay'ı ailesiyle tanıştırdı - Magazin haberleri

    ESKİ EŞİ MESAJLARI İFŞA ETTİ

    Öte yandan oyuncu Tuvana Türkay ile yeni bir aşka yelken açan ve sevgilisiyle Bodrum'da tatil yapan İzzet Antebi'nin eski eşi Didem Sarı'dan şaşırtıcı paylaşımlar gelmişti.

    Sarı, boşanma kararı çıkmadan önce eski eşinin ünlü manken Çağla Şıkel ile aşk yaşadığını iddia etmişti. Didem Sarı, Antebi ve Çağla Şıkel'in Instagram üzerinden gerçekleştirdiği konuşmaları ifşa etmişti. 24 Eylül 2021'de boşanan çiftten Didem Sarı'nın yayınladığı konuşmaların, 28 Ekim'de gerçekleştiği dikkatlerden kaçmamıştı.
  • İzzet Antebi, sevgilisi Tuvana Türkay'ı ailesiyle tanıştırdı - Magazin haberleri

    "AŞK YOK!"

    Yaşananların ardından Antebi, ilk kez Habertürk'ten Reşit Özet'e konuşmuştu. İş insanı aşk iddialarını yalanlarken, "Çağla Hanım benim dostum, hayatımızda da hiçbir zaman aşk ilişkisi olmadı. Yani bu iki dostun arasındaki konuşmaları yayınlanacak kadar rezalet bir durum. Kafası da yerinde değil ki 28 Ekim'de olan bir şeyi 'Evliyken' falan diye yazıyor yani... 24 Eylül'de boşanmış bir çiftin 28 Ekim'deki bir yazışmayla falan ne ilgisi olacak? Çok rezalet bir durum var ortada. Anladığım kadarıyla maalesef kişi ne yaptığını bilmiyor" demişti.
  • İzzet Antebi, sevgilisi Tuvana Türkay'ı ailesiyle tanıştırdı - Magazin haberleri

    "DAVA AÇIYORUZ"

    Olayı yargıya taşıyacağını belirten Antebi, "Ben de dava açıyorum, Çağla Hanım da dava açıyor" şeklinde sözlerini sürdürmüştü.

    "ÇOCUKLARIM BENDE KALIYOR"

    Çocuklarının kendisinde kaldığını da vurgulayan Antebi, "Benim hayatımda her zaman tek önem verdiğim şey çocuklarımdır. Hayatımı çocuklarıma adadım. İlk günden beri de gül gibi bakıyorum onlara" ifadelerini kullanmıştı.
  • İzzet Antebi, sevgilisi Tuvana Türkay'ı ailesiyle tanıştırdı - Magazin haberleri

    SALDIRI OLAYI

    İzzet Antebi, 30 Haziran günü İstinye'deki bir mekandan çıktığı sırada Sarı'nın sevgilisi olduğunu iddia ettiği genç bir adamın saldırısına uğradığı gerekçesiyle dava açmıştı.

    Bu konu hakkında da konuşan iş insanı, "Tanımadığım biri arkamdan saldırdı. Sonradan öğrendim Didem'in erkek arkadaşı olduğunu... Sebep de yok bir şey de yok. Ondan da şikayetçiyiz zaten" demişti.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.